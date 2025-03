Hommage à Claude Philibert : Un homme dont le souvenir restera gravé Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Mars 2025 à 13:32 commentaire(s)| C’est avec une profonde tristesse que nous rendons hommage à Monsieur Claude Philibert, qui nous a quittés le 12 mars 2025, à l’âge de 92 ans. Son fils Éric, son beau-fils Philippe Bidaud, sa belle-fille Dominique, ainsi que ses petites-filles Audrey et Claudia, pleurent aujourd’hui un père, un grand-père et un homme d’exception.



Claude Philibert était bien plus qu’un simple nom. Il incarnait la sagesse, la bienveillance et l’amour inconditionnel pour sa famille. Son parcours de vie, marqué par des valeurs de respect et de générosité, laisse un héritage précieux à ceux qui ont eu la chance de le côtoyer. Toujours à l’écoute, il était une présence rassurante, un conseiller avisé, et un modèle de droiture.



La cérémonie religieuse qui lui sera dédiée, aura lieu le samedi 15 mars 2025, à 11 heures, en l’église d’Anfa Maârif à Casablanca. Elle sera suivie de l’inhumation au cimetière de El Hank. En ces instants de recueillement, famille et amis se réuniront pour lui rendre un dernier hommage, portés par le souvenir des moments partagés et de l’amour qu’il leur a laissé.



Claude Philibert laisse derrière lui une empreinte indélébile. Son souvenir continuera à illuminer la vie de ses proches, car un homme tel que lui ne disparaît jamais vraiment : il demeure vivant dans les cœurs et les esprits de ceux qui l’ont aimé.



Repose en paix, Monsieur Philibert. Votre souvenir vivra à jamais.

