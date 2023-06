Hommage à El Hadji Ameth Sarr, père du DAGE Lahat Sarr : Mbour pleure la perte d'un leader vertueux Rédigé par leral.net le Mardi 20 Juin 2023 à 15:26 commentaire(s)| La ville de Mbour, située sur la Petite Côte sénégalaise, est plongée dans le deuil suite au décès d'El Hadji Ameth Sarr, ancien maire de la localité et homme politique respecté. Son départ a été annoncé le lundi 19 juin 2023, laissant derrière lui un héritage de gestion exemplaire et de dévouement envers sa communauté. Cette triste nouvelle a suscité une profonde tristesse non seulement à Mbour, mais également au sein de l'ensemble de la Ummah islamique.



Un héritage de gestion sobre et vertueuse:

El Hadji Ameth Sarr a assumé le rôle de maire de Mbour du 30 novembre 1972 au 19 mars 1978. Durant cette période, il a démontré un sens aigu de la responsabilité et une gestion exemplaire au sein du Conseil municipal. Sa gouvernance sobre et vertueuse a été unanimement saluée par les habitants de Mbour, qui continuent de le considérer comme une référence dans ce domaine. Il a su s'entourer de personnalités politiques éminentes telles que Joseph Malick Ndiaye, son premier adjoint, et Ndiamé Mangoné Ndir, son deuxième adjoint. Yatma Dièye a quant à lui exercé en tant que secrétaire municipal.



Une perte ressentie au-delà de Mbour:

La nouvelle du décès d'El Hadji Ameth Sarr a touché profondément non seulement les habitants de Mbour, mais aussi les citoyens de tout le pays. Son engagement envers sa communauté et sa contribution au développement local ont été reconnus et appréciés au-delà des frontières de la ville. Les populations mbouroises pleurent la disparition d'un leader charismatique et dévoué.



Les condoléances adressées au DAGE et à sa famille:

Au nom de Leral et de toute son équipe, nous présentons nos sincères condoléances à Abdou Lakha Sarr, DAGE (Directeur des Affaires Générales et de l'Équipement) du ministère des Finances et du Budget, qui est le fils d'El Hadji Ameth Sarr. Nous partageons votre douleur en cette période difficile. Nos pensées vont également à son épouse, Adja Kene Gueye, ainsi qu'à ses enfants et à toute la famille éplorée.



Nous adressons également nos condoléances au maire de Mbour, Cheikh Issa Sall, qui perd un ami et un collègue précieux. Nous souhaitons que ces mots de réconfort puissent apporter un peu de soulagement à toutes les populations mbouroises touchées par cette perte.



La cérémonie religieuse de prières en hommage à El Hadji Ameth Sarr est prévue ce mercredi à Mbour, où les membres de la communauté pourront se rassembler et se recueillir pour honorer sa mémoire.



La disparition d'El Hadji Ameth Sarr laisse un grand vide dans le cœur de la communauté de Mbour et au-delà. Son héritage en tant que maire exemplaire et leader dévoué

Accueil Envoyer à un ami Partager