Hommage à Jacques Chirac: Le roi Mohammed VI absent pour cause de maladie

Il sera absent aux obsèques de ce «grand ami du Maroc», mort jeudi à 86 ans, alors qu'il prévoyait de s'y rendre pour «présenter, à titre privé, ses condoléances à la famille et aux proches du défunt président Jacques Chirac, eu égard aux fortes et profondes relations qui ont toujours lié les deux familles». L'évocation de la santé du souverain est assez rare au Maroc. En février 2018, il avait été opéré du cœur et, six mois auparavant, il avait subi une intervention chirurgicale pour une lésion bénigne à l'œil. En novembre 2014, il avait reporté une visite officielle en Chine pour un «syndrome grippal aigu».



Une amitié profonde



Mohammed VI sera représenté par son fils, le prince héritier Moulay el Hassan, 16 ans, qui accompagne régulièrement son père aux grands rendez-vous diplomatiques. Jacques Chirac entretenait des relations personnelles étroites avec Hassan II, père de l'actuel roi, et est resté proche de son fils à son arrivée sur le trône en 1999. Il passait fréquemment ses vacances dans le royaume. Lundi, une trentaine de chefs d'État seront présents à la cérémonie en son hommage.