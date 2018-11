Hommage à Samba Dabare Samb (Par Wagane Faye)

Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Novembre 2018 à 16:53 | | 0 commentaire(s)|



Quand nous étions écoliers il n’y avait que Radio Sénégal comme

médium de presse parlée et moyen d’expression de notre culture

sous toutes ses formes.



Des noms et des sons se bousculent dans ma

mémoire mais je m’arrête aujourd’hui une icône, une des mémoires

vivantes de notre culture, de nos traditions, de nos valeurs :



SAMBA DIABARE SAMB



Sa voix retentit au-dessus des sons qu’il égrène

Avec une dextérité rare

Maitre parmi les Maitres

Baignant le Sénégal dans la tradition

Aisance et maitrise de son Art



Dans une galaxie peuplée de ténors

Il exerce, il s’exerce

Avec dignité, avec assurance

Bonheur et responsabilité il transmet

Avec la générosité d’un sage

Rareté parmi les raretés

Elégant parmi les élégants



Wagane Faye

Professeur d’Anglais

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos