Hommage à Sidy Lamine Niasse (Par Wagane Faye)

Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Décembre 2018 à 07:42 | | 0 commentaire(s)|

Sa vie n’a jamais été un long fleuve tranquille



Il est resté fidèle à ses convictions dans la turbulence des éléments



Drapé de sa dignité, du manteau de continuateur de mission



Y voir autre chose que la passion du savoir et de la vérité serait erroné



Le sentiment de ne se détourner du droit chemin



Animait son visage et le faisait briller



Manifestant sa fierté d’appartenir à une grande famille



Il est le noble descendant de la meilleure des Créatures



Non, tu ne pouvais pas partir sur la pointe des pieds



En un grand fracas comme quand le destin frappe à la porte, oui



Non, les grands ne peuvent s’éclipser



Il fallait que notre pays sente qui il a perdu



Avec tout un peuple en communion pour te rendre hommage



Sénégal uni dans la douleur, Sénégal éprouvé



Sénégal fier de son fils qui a bien rempli sa mission



En paix reposes toi Sidy, le digne de confiance





Wagane Faye

Professeur d’Anglais





