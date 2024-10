Hommage à des figures emblématiques de Podor : Des infrastructures et des rues rebaptisées

Dix mois après avoir inauguré le boulevard El Hadji Baba Maal, le maire de Podor, Mamadou Racine Sy a proposé, en Conseil municipal, de baptiser certaines infrastructures et rues au nom de « personnalités qui ont marqué l’histoire de la ville de Podor ». Ainsi, le conseil a adopté les propositions du maire. Le centre sportif multifonctionnel de Thioffy porte désormais le nom de Tayfour Ibra Wane, un ancien maire de la ville de Podor. La médiathèque portera le nom d’un homme très célèbre à Podor, Samba Ndiaye.



Des chefs religieux et coutumiers seront aussi immortalisés, en donnant leur nom à des rues dans le quartier Souima. Dans ce quartier de Podor, on trouvera désormais les rues Elimane Demba Kouké appelé encore Ibrahima Sy, Mamadou Chérif Sy et Thierno Demba Houléye Sow. Par ce geste, le Conseil municipal de Podor a reçu les félicitations des populations.











Bes Bi

