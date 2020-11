Hommage de Macky Sall à l’illustre disparu : l'Université de Thiès portera le nom du Pr Iba Der Thiam L’Université de Thiès sera baptisée au nom du Professeur Iba Der Thiam. le président Macky Sall a annoncé cette décision ce mardi, quand il est allé présenter les condoléances de la nation à la famille de l'illustre disparu.

C'est ce bel hommage rendu au Professeur Iba Der Thiam, le célèbre historien sénégalais mort, samedi dernier, à l'âge de 83 ans. Le chef de l'État avait confié au natif de Kaffrine (centre) la coordination du projet d'écriture de l'Histoire Générale du Sénégal (HGS), nous rappelle l’agence APA.



Macky Sall a profité de l'occasion pour affirmer que ce travail « va se poursuivre avec notamment le financement des recherches à hauteur de 150 millions F CFA ».



Le défunt était un Maître de conférences en Histoire moderne et contemporaine à la retraite. Et la rédaction de l'Histoire Générale du Sénégal lui tenait à cœur.



