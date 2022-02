Hommage de l’artiste musicien Ismaël Lô : «Les "Lions" ont vraiment rugi» «Al hamdou lillah Al hamdou lilah. Les Lions de la Téranga sont couronnés Champions d’Afrique en battant l’Égypte, avec la plus belle des manières. Les "Lions" ont vraiment rugi pour floquer la toute première étoile sur le maillot national », a dit Ismaël Lô.

« Félicitations à toute la bande du Capitaine Kalidou Koulibaly. Je tiens à les féliciter du fond du cœur, mention spéciale au coach Aliou Cissé, aux encadrements technique et médical, Me. Augustin Senghor à la tête de la Fédération sénégalaise de football », a-t-il ajouté.



« Je tiens également à féliciter et à remercier le président de la République M. Macky Sall qui a mis les Lions de la Téranga dans d’excellentes conditions, M. Mactar Bâ, ministre des Sports, le12ème Gaïndé, nos guides religieux pour les prières et tout le peuple sénégalais d’ici et d’ailleurs, pour tous les efforts consentis depuis plusieurs années derrière les Lions de la Téranga.», a-t-il conclu.









