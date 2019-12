Homosexualité: Le Sénégal passe de la 10e à la 30e place des pays les plus hostiles

Le journal « Les Echos » a publié une carte du monde illustrant les pays les plus sûrs et les plus dangereux sur terre pour les Lgbt en 2019, le Sénégal est placé à la 30e position, des pays les plus favorables aux homosexuels, loin du Top 10 où il était classé septième.



Selon cette étude, le Sénégal doit sa 30e place au fait qu’il n’y a plus de personnes envoyée en prison pour des actes homosexuels. S'y ajoute qu’il n’y a pas de propagande ou d’appel à tuer les personnes homosexuels, enfin les personnes interrogées pour cette étude, ont estimé que le Sénégal est sûr pour les homosexuels.



A la question de savoir « pensez-vous que là où vous vivez est un bon endroit pour les gays ou les lesbiennes », 25% ont répondu favorablement.