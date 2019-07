Homosexualité au Sénégal: ces chiffres qui inquiètent Selon des statistiques du Cnls (Comité national de lutte contre le sida), publiées par l’Ong Jamara et reprises par "L’Observateur", la communauté homosexuelle sénégalaise a franchi la barre inquiétante des 22% de sidéens, alors que la population sénégalaise dans sa globalité, a un des taux les plus bas en Afrique avec 0,9% de prévalence du Vih-Sida.

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Juillet 2019 à 10:55 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos