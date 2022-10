Hong Kong va distribuer 500 000 billets d'avion gratuits aux voyageurs pour relancer le tourisme

Les difficultés de ces deux dernières années ont grandement affecté le tourisme à Hong Kong, et les restrictions de voyage Covid-19 ont dissuadé les gens de se rendre dans la ville. Depuis le 26 septembre, la ville a levé la quarantaine obligatoire dans les hôtels pour les voyageurs et les restrictions frontalières de la ville seront bientôt complètement levées.



Malgré ces grandes améliorations quant à la situation locale, les touristes hésitent encore à se rendre dans la ville, surtout pour les vacances, car ils auraient passé trois jours sans pouvoir profiter des restaurants, des bars et des autres attractions de la ville. Le gouvernement n'a pas encore annoncé comment les billets seront déployés, mais outre les touristes, les voyageurs d'affaires devraient être inclus dans les groupes ciblés, selon plusieurs sources.



Les billets gratuits disponibles début 2023



En 2020, l'autorité aéroportuaire a mis de côté 2 milliards d’euros pour acheter lesdits 500 000 billets aux compagnies aériennes, dont Hong Kong Express, Cathay Pacific et Hong Kong Airlines. Selon l'office du tourisme local, l’organisme distribuera les billets et finalisera les arrangements avec les compagnies aériennes. L'office du tourisme devrait lancer des campagnes publicitaires pour les billets d'avion gratuits au début de 2023.



Restés attentifs si vous souhaitez avoir une chance d’en profiter !