Honte au drapeau national ! (Par Abdou Ndao)

Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Mars 2018 à 15:46

« Le drapeau, symbole de l’indépendance nationale, permet de découvrir, de comprendre un pays. Il affirme l’identité d’une nation, Il symbolise l’unité d’un peuple qui se reconnaît dans ses institutions et exprime sa force dans la devise nationale portée sur les drapeaux militaires ».

A sa décharge, Viviane Chidid n’est pas la seule dans ce cas déplorable. D’autres chanteurs (Pape Diouf) et les lutteurs en abusent. « Laissez, ce drapeau que vous abusez impunément ».

Doit-on laisser impunément les artistes et autres clowns salir de leurs petitesses, l’emblème national ?



Pour quel message le drapeau tricolore sénégalais doit-il flotter à la face du monde ?



S’auto-proclame-t-on ambassadrice d’un pays si on n’incarne pas en réalité les valeurs de ce pays ?



Au nom de quelle « sénégalalité » doit-on tailler le drapeau sénégalais sous les coutures d’une starlette en manque d’inspiration ?



La récente sortie de Viviane Chidid, n’est point une préoccupation objective pour le citoyen lambda, mais c’est plutôt l’exploitation abusive de notre drapeau qui me révulse au point de pousser ma colère à dire ce que j’en pense.

Il faut surfer sur la cible nationaliste pour mailler au maximum. Seulement, la fée du jour n’avait pas son balai, ou plutôt la belle chanteuse avait perdu l’inspiration qui faisait son style. Camouflée dans une tenue qui sabotait les couleurs nationales, avec un mélange de genres dans les formes et le sens, Viviane Chidid a simplement fait honte à notre drapeau. Elle aurait dû se passer de cette offense que son événement serait passé inaperçu. Certainement qu’elle n’a pas voulu faire un buzz sur le dos du peuple.

En tout cas, en ces temps de conquête pour notre pays, le slogan « Sénégal qui gagne » retrouve tout son sens dans le contexte social et c’est toujours à l’honneur du pays que ses filles et fils brillent à la face du monde. Seulement, permettez au pays de sacrifier à la traditionnelle enquête de moralité, le mot est choisi, pour élire ses ambassadrices.















Abdou Ndao : Citoyen sénégalais Wakhinane Dakar

