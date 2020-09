Hôpital Abass Ndao: Le Directeur a retiré sa plainte contre ses collègues

«L’As» avait écrit le week-end dernier que le Directeur de l’hôpital Abass Ndao a fait déférer ses collègues.



Selon nos confrères, Dr. Maguette Seck puisque c'est de lui qu'il s'agit, les a contactés pour préciser qu’il a retiré sa plainte à la suite de l’intervention de certains membres du Cabinet du ministre de la Santé, de syndicalistes à l’image de Sidiya Ndiaye et de l’ancien directeur de Cabinet au ministère de la Santé, Farba Lamine Sall qui fut son formateur au Cesag. Autrement dit, l’action publique est éteinte, il n’y aura pas de procès contre les mis en cause.

