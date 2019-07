Hôpital Aristide Le Dantec: Les médecins prennent en otage un bébé pour 1 million Un fait triste et inédit s'est passé hier à l'hôpital Aristide Le Dantec. C'est un nouveau-né que les médecins ont refusé de rendre à sa maman. Pour cause de non-paiement d'une facture estimée à une valeur de 1 010 000 FCFA.

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Juillet 2019 à 12:52 | | 0 commentaire(s)|

L'accès aux soins médicaux est loin d'être gratuit pour les personnes démunies dans notre pays. Autrement dit, la santé est loin d'être gratuite au sein de nos hôpitaux. Une pauvre dame qui a quitté la région de Louga pour accoucher à l'hôpital Aristide Le Dantec, constitue un fait patent.



N'ayant pas les moyens pour payer la facture de son bébé, les médecins ont pris en otage le nouveau-né qu'ils ont refusé de rendre à sa maman. Quelle rançon de la part des services médicaux ! Ne doit-on pas qualifier cet acte de kidnapping de bébé.



"J'ai amené la femme de mon fils pour accoucher à l'hôpital Aristide Le Dantec. Après avoir subi une opération, les médecins ont pris le bébé, pour dire que l'enfant doit également subir une opération. Après celle-ci, les médecins ont remis à la famille une facture de 1 010 000 FCFA. Voilà 15 jours qu'on arrive pas à récupérer le bébé. Les médecins campent sur leurs positions. Le père du bébé a vendu tous ses biens pour cette facture. Il a vraiment fait tout ce qu'il peut, malheureusement rien a changé", pleurniche la belle-mère.



Elle explique la raison qui les a poussés à venir dans cet hôpital : "Nous venons de Keur Momar Sarr. Après avoir consulté un médecin à Louga, il nous a orientés à Dakar".



Cette famille se trouve dans une situation très pénible. A en croire la belle-mère, ils ont bénéficié du soutien des parents et des habitants de Keur Momar Sarr. Pour décanter la situation, selon la dame, l'hôpital leur avait proposé de payer par tranches. Mais on nous apprend tard dans la nuit, que le nourrisson de sexe féminin, a été remis finallement, à ses parents.







Le Témoin

