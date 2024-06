Hôpital FANN : L'association For Hope a inauguré l'espace dédié aux jeunes enfants atteints du cancer en Afrique, au CRCF, ce mardi Rédigé par leral.net le Mardi 11 Juin 2024 à 20:32 | | 0 commentaire(s)| L'association For Hope a inauguré ce mardi, l'espace dédié aux jeunes enfants atteints du cancer en Afrique, au Centre de Recherche Clinique et de Formation (CRCF) à l'hôpital FANN. Parmi les participants, figuraient l'international sénégalais Idrissa Gana GUEYE, plusieurs autres footballeurs sénégalais, des autorités étatiques, le ministre des sports Samba Sy, ainsi que des médecins et spécialistes de la santé.



Accueil Envoyer à un ami Partager