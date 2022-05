Hôpital Idrissa Pouye : Pose de la 1ère pierre Pôle Mère-Enfant "Sheikha Fatima Bint Mubarak"

Ce mardi a eu lieu la cérémonie de pose de la première pierre du Pôle Mère- Enfant dénommé « SHEIKHA FATIMA BINT MUBARAK », de l’hôpital général Idrissa Pouye, en présence du ministre d’Etat Ismaïla Madior Fall, représentant du ministre de la Santé et de l’Action sociale. Ce projet d’un coût de 1.500.000 dollars US, est financé par la Fondation Zayed pour les actions caritatives et humanitaires des Emirats Arabes-Unis. L'objectif est de contribuer à réduire la mortalité maternelle.