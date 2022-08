Hôpital Le Dantec /: Guy Marius Sagna: "Macky Sall, le parrain de la mafia foncière est interpellé"

La décision du gouvernement de démolir l’hôpital Le Dantec et le reconstruire continue de susciter des réactions. Le collectif pour la défense et la sauvegarde de l’hôpital Aristide Le Dantec est en sit-in ce vendredi pour montrer leur désarroi, leur inquiétude.

Selon le coordonnateur El Hadji Abdoulaye Dione, ils ont rencontré le ministre de la santé mais ils n’ont pas obtenu gain de cause. Cette manifestation a connu la participation du néo député Guy Marius Sagna qui interpelle l’Etat pour qu’il revoir sa décision.