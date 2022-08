Hôpital Le Dantec: L'incroyable scène de bousculade entre syndicalistes et forces de l'ordre Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Août 2022 à 23:23 | | 0 commentaire(s)| On a assisté à une incroyable scène de bousculade ce jeudi entre les syndicalistes du Collectif défenseur de l'Hôpital Le Dantec et les policiers chargés de faire régner l'ordre. Cependant, les syndicalistes de revenir ce vendredi pour empêcher le déménagement des bagages.



