Hôpital Le Dantec: Le Collectif dit non à la vente des 03 ha et sera dans la rue ce samedi Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Août 2022 à 13:32 | | 0 commentaire(s)| Le Collectif pour la défense et la sauvegarde de l'hôpital Aristide le Dantec dit non à la vente des 03 hectares dudit hôpital. Lors d'une rencontre avec la presse ce jeudi, les membres du collectif ont montré leur colère et leur indignation face à ce "scandale" lié au déguerpissement de l'hôpital le Dantec. Pour le collectif, le Président Macky Sall met en danger la santé de la population. Il l'invite à revenir sur cette décision et appelle tous les acteurs de la santé ainsi que tous les sénégalais à se mobiliser pour sauvegarder ce patrimoine national.



Accueil Envoyer à un ami Partager