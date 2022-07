Hôpital Le Dantec : le CDS demande l'annulation de la vente des 3 ha et prépare une marche pour... Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Juillet 2022 à 17:54 | | 0 commentaire(s)| Le Collectif pour la Défense et la Sauvegarde de l'Hôpital Le Dantec, en assemblée générale au sein de l'hôpital, a profité de l'occasion pour lancer au Chef de l'Etat un message. Les membres du Collectif demandent l'annulation de la vente des trois (3) hectares. Selon ces derniers, c'est un scandale et une violation des lois. A en croire le coordonnateur du collectif, El hadj Abdoulaye Dione, ils vont poursuivre leur combat et une marche sera organisée prochainement.



