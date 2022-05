Hôpital Tivaouane: Cheikh Diop, DRH, arrêté et placé en garde-à-vue

Les arrestations se poursuivent dans l’affaire des 11 bébés calcinés. Après l’infirmière nommée A.D et l’aide-infirmière, répondant au nom de C. Mboup, le Directeur des ressources humaines (DRH) de l’hôpital vient d’être arrêté et placé en garde-à-vue.



Cheikh Diop a rejoint ses deux collègues placées en garde-à-vue ce week-end.



Les travailleurs de l’hôpital sont en sit-in pour exiger leur libération.



