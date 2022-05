Hôpital Touba: Une Journée portes ouvertes pour informer sur son démarrage

Une Journée portes ouvertes en vue d’informer le public sur le démarrage du nouvel hôpital de Touba et des services qui s’y pratiquent, a été organisée par le nouveau directeur de la structure, Dr. Sourang. Ce joyau, doté de machines ultra modernes et de services usités comme la radiothérapie et la chimiothérapie, sera une aubaine pour les patients selon le responsable de la structure, qui invite à son bon usage dans le cadre de la maintenance, de l’accueil et de la discipline. Plusieurs autorités ont pris part à l’événement.