Hôpital de Tivaouane/ Affaire des 11 bébés calcinés: La sage-femme et l’aide-infirmière déférées au parquet de Thiès

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Mai 2022

L’affaire des 11 bébés décédés à l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane, suite à un incendie survenu dans l’unité de néonatologie connaît une évolution.



La sage-femme Awa Diop et l’aide-infirmière Coumba Mbodj qui étaient placées en garde à vue ont été déférées, ce mardi 31 mai devant le procureur de Thiès.



Elles sont poursuivies pour délaissement d’enfants dans un lieu solitaire ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner et mise en danger de la vie d’autrui.



