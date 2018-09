Horreur Médina Yoro Foula : Un enfant ligoté, tué et jeté dans un puits

Une sordide affaire secoue Yédoulaye, localité située dans le département de Médina Yéro Foula. D’après Libration qui donne l’information, le corps d’un enfant de trois (3) ans et demi a été repêché d’un puits.



La victime qui répondait de son vivant au nom de Abdou Boye avait été retrouvé ligoté et poignardé. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie.

