Horreur à Chicago: une jeune fille enceinte tuée, son bébé arraché à son ventre Rédigé par La rédaction de leral.net le 17 Mai 2019 à 12:22 Trois personnes, dont une mère et sa fille, ont été inculpées jeudi par la police de Chicago en lien avec le meurtre d'une adolescente enceinte, dont le bébé a été arraché de son ventre après sa mort.





Le corps de Marlen Ochoa-Lopez, 19 ans, a été retrouvé dans la nuit de mardi à mercredi, près de quatre semaines après sa disparition. La jeune fille a été étranglée à l'aide d'un câble, selon les autorités.



L'adolescente, enceinte de neuf mois, avait été attirée dans une maison le 23 avril avec la promesse de recevoir des affaires pour bébé gratuites. Elle a été tuée puis son enfant a été arraché de son ventre, selon la police.



Un meurtre “dégoûtant et vraiment perturbant”



Clarisa Figueroa, 46 ans, et sa fille Desiree, 24 ans, ont été inculpées pour meurtre. Piotr Bobak, 40 ans, le compagnon de Clarisa Figueroa selon la police, a été inculpé pour avoir dissimulé le crime. Le motif de l'homicide n'est pas encore clair, mais il se pourrait que les deux femmes aient voulu élever l'enfant chez elles, selon la police.



C'est un meurtre "dégoûtant et vraiment perturbant", a dit le chef de la police de Chicago, Eddie Johnson. "Je ne peux pas imaginer ce que la famille est en train de vivre. Ils devraient être en train de célébrer la naissance d'un bébé. Au lieu de cela, ils pleurent la perte de la mère et peut-être du bébé", a-t-il dit lors d'une conférence de presse. D'après l'adjoint du chef de la police, Brendan Deenihan, la victime "avait acheté d'autres affaires pour bébé de chez Clarisa, donc elles se connaissaient".



Le bébé risque de mourir

Le jour de la disparition de Marlen Ochoa-Lopez, Clarisa Figueroa lui aurait parlé sur Facebook. La jeune fille serait ensuite allée chez elle pour récupérer des vêtements pour bébé et autres affaires gratuites, selon la police. Ce jour-là, Clarisa Figueroa a appelé les services d'urgence, affirmant qu'elle avait besoin d'aide pour un nouveau-né n'arrivant pas à respirer. Le bébé a alors été hospitalisé dans un état grave. Ses chances de survie semblent minces.















