Horreur à Linguère : un homme tue et découpe sa femme en morceaux Horreur au village de Kélèle, à Dahara, dans le département de Linguère en effet, révèle Source A, un homme est accusé d’avoir tué et découpé en morceaux sa femme, après une scène de ménage qui aurait mal tourné, même si le vrai mobile du crime n’est pas encore connu, indique le journal. Qui ajoute que le mari, présumé meurtrier est en fuite et serait activement recherché. La dépouille mortelle a été déposée à la morgue de l’hôpital Élisabeth Diouf de Dahra, précise encore le journal.

