Horreur à Touba: Plus de 100 tombes dont celle de la mère de Serigne Abdou Karim Mbacké profanées, 2 suspects arrêtés

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Janvier 2020 à 08:21 | | 0 commentaire(s)|

Le cimetière Bakhya de Touba a été victime de profanation. Plus d’une centaine de tombes ont été visitées. Parmi elles, celle où repose la mère de Serigne Abdou Karim Mbacké. Selon L’Observateur qui donne l’information, certains mausolées ont même été pillés par les malfaiteurs. Deux suspects ont été arrêtés.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos