Horreur en Inde : Un homme crève l’œil de son père. La raison (vidéo)

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Septembre 2018 à 13:30 | | 0 commentaire(s)|

Un homme de 40 ans, habitant à Bangalore est en garde à vue pour avoir crevé l’œil de son père à mains nues après une dispute d’héritage.

Indiatimes rapporte que l’accusé, Abhishek Chetan, voulait que son père, Parameshwar, âgé de 65 ans, cède en son nom sa maison de JP Nagar. Mais Parameshwar voulait partager la propriété entre sa fille et Abhishek, une décision à laquelle l’accusé s’est opposé.



Après une altercation, Abhishek a crevé l’œil de son père, le laissant dans la douleur et dans une mare de sang. Parameshwar, qui a été admis dans un hôpital, est stable, mais il a perdu son œil.

Selon la police, Abhishek est un toxicomane qui n’a pas une véritable source de revenu.

Parameshwar a pris sa retraite au département de traduction du gouvernement il y a environ six ans; sa femme est morte il y a deux mois.



Les rapports de la police indiquent qu’après la mort de sa mère, Abhishek mettait la pression sur son père pour avoir leur maison comme héritage et ils se battaient constamment.

Un proche de Parameshwar a déclaré qu’Abhishek avait non seulement crevé l’œil de son père, mais il avait également tenté de le tuer.

Crédit photo : timesofindia

Gaelle Kamdem

