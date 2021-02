Hôtel Radisson Blu : Un nouveau DG arrive ! Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Février 2021 à 19:44 | | 0 commentaire(s)|

Yacine DIEYE Le Radisson Blu Hotel Dakar a un nouveau directeur général en la personne de Denis J. Dernault. Une nomination qui intervient en pleine pandémie de Covid 19. Ainsi, le groupe RHG a mis un point d'honneur à respecter les consignes et mesures sanitaires, afin de garantir la sécurité de ses clients et collaborateurs. « Un protocole de sécurité a été mis en place, en partenariat avec SGS, la première société mondiale d'inspection, de vérification, d'essai et de certification. Ce protocole vise à garantir la mise en place des mesures de sécurité, une sensibilisation auprès des clients et des collaborateurs, ainsi que des mesures d'hygiène », renseigne le communiqué qui nous est parvenu.



Source : Source : https://www.lasnews.info/hotel-radisson-blu-nomina...

