Hôtellerie : Le Lamantin étale sa nouvelle séduction Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Mars 2023 à 10:42 commentaire(s)| Dans le secteur de l’Hôtellerie du Sénégal, le « Lamantin » continue ses innovation et étale sa nouvelle séduction

Nouvelle Salle De Réception : Salle Baobab

Grâce à sa modularité, la salle Baobab offre un cadre idéal pouvant accueillir jusqu'à 40 personnes. Elle possède un équipement moderne adapté pour les présentations: climatisation, éclairage, vidéo projecteur, wifi, micros...



La salle Baobab comprend également un mini salon de 6 places et une décoration subtile éveillant la créativité dans un confort optimal. Réunions, coworking, déjeuners, diners, la salle Baobab est faite pour vous et s'adapte à vos besoins.

Sénégal

Somone Informations et Réservation : 33 957 07 77 reservation@lelamantin.com



