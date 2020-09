Hoze signe un joli tube de rentrée avec Regarde

Hoze séduit instantanément dès les premières notes de son EP intitulé Hoze et riche de six tubes tous aussi imparables. Avec son premier EP, Hoze déboule dans le paysage de la pop française avec sa gouaille, son sourire, son énergie et ses influences diverses. De sonorités orientales en gimmicks hispaniques, se...

Bonne nouvelle, voici la sortie du nouveau EP de la chanteuse Carine Erseng, alias Hoze, avec le titre très pop Regarde à découvrir en clip, après celui de Je Danse sur les Toits.Source : https://www.podcastjournal.net/Hoze-signe-un-joli-...