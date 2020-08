Huawei better world summit 2020 : Le rôle des Tic dans la reprise économique mondiale mis en exergue

Parmi les invités, informe un communiqué de presse, figuraient des représentants de China Telecom, Etisalat, Mtn, Gsma et 3GPP/Etsi, qui ont également été rejoints par plusieurs milliers de participants en ligne composés des opérateurs de télécommunications, des régulateurs, des analystes, des médias, des experts et partenaires de Huawei venus de plus de 80 pays.



Les discussions ont porté sur la manière dont les Tic apportent une nouvelle valeur dans les secteurs clés tels que la télémédecine, l'enseignement à distance, le télétravail et les services de santé publique.



Selon le document, Guo Ping, le président tournant de Huawei a ouvert le sommet en expliquant comment la synergie entre les cinq principaux domaines technologiques permettra d'exploiter pleinement le potentiel de la 5G afin de favoriser le succès commercial. « _en tant qu'entreprise de Tic, il est de notre responsabilité d'utiliser la technologie dont nous disposons pour aider à contenir et à vaincre cette pandémie. Avec nos partenaires et nos clients, y compris les transporteurs et les entreprises, nous pouvons utiliser les solutions technologiques pour avoir un impact positif sur nos communautés. », a-t-il déclaré. Ryan Ding, directeur exécutif et président du groupe d'affaires des transporteurs de Huawei, a détaillé dans quelles mesures les transporteurs doivent être préparés dans quatre domaines de la construction de réseaux et du développement commercial pour libérer rapidement le potentiel des réseaux et inspirer la croissance des entreprises.



Mme Catherine Chen, première vice-présidente et directrice du conseil d'administration de Huawei, a soutenu que les organismes de réglementation des télécommunications de nombreux pays et secteurs doivent travailler ensemble pour relever les défis communs face à la* pandémie et créer un avenir plus solidaire en faveur de tous.



Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures et d'appareils intelligents dans le domaine des technologies de l'information et des communications (Tic). Il compte plus de 194 000 employés avec une présence dans plus de 170 pays et régions. Fondée en 1987, Huawei est une société privée entièrement détenue par ses employés.

