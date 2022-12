Hué à la Place de la Nation: Bamba Kassé défend Pape Djibril Fall et... Bamba Kassé, sur sa page Facebook, a réagi et défendu le jeune député journaliste, Pape Djibril Fall, hué ce vendredi lors de la manifestation à la Place de la Nation. Leral reprend ses propos.

Boy,

Tu es jeune

Tu as à peine plus de 30 ans

Par la force de ta propre imagination et sans être militant connu d'un parti, tu t'es investi dans la Politique Librement.

Tu as su convaincre des dizaines de milliers de sénégalais plus de 50 000 à choisir le bulletin de vote, convaincus par ton discours-parcours

Tu es journaliste diplômé et non usurpateur

Au Cesti tu as accédé par concours

Tu as une profession et tu as exercé un métier

Surtout, tu reste LIBRE.

LiBRE de tracer ta propre voie

LIBRE de suivre tes propres raisonnements

LIBRE de penser par toi même et d'agir par toi même

Dis toi juste que la plupart de ceux qui n'ont rien trouvé de mieux que de te huer, sont

- Plus âgés que toi

- Moins diplômés que Toi

-Moins connus que toi

-Moins Intelligents que toi

Surtout, il ont le cœur plus noir que le tien



Et n'ont quasiment aucun intérêt pour leur pays si ce n'est de jalouser un jeune sans raison

Dis-toi que tu n'es à la remorque de personne si ce n'est de ta propre conscience

Rappelles toi que tu n'es ni prophète ni khalife de quelque secte et sois sûr que tu iras loin.



Refuses de te compromettre et n'oublies pas : les réactions d'une foule sont souvent guidées par les émotions primaires. Retiens que ce qui est primaire et souvent léger.

Si j'ai un conseil, un seul c'est qu'à chaque fois que tu te regardes dans un miroir, répètes à suffisance : Ma Tay !

Ps : Excusez le tutoiement. Honorable député Pape Djibril Fall

