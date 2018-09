Hugo Lloris écope de 50.000 livres d'amende et d'une suspension de permis de 20 mois

Le capitaine de l'équipe de France Hugo Lloris a été condamné ce mercredi, après avoir été arrêté le 24 août pour conduite en état d'ivresse à Londres.



Il n'attendait plus que le verdict. Hugo Lloris, auréolé d'un titre de champion du monde avec l'équipe de France cet été, a reconnu l'infraction commise au volant de sa Porsche. Et, il a été jugé ce mercredi, au tribunal de Westminster.



Le gardien de Tottenham avait été interpellé lors d'un contrôle de routine et présentait un taux d'alcoolémie supérieur à celui, toléré en Angleterre (0,8 g par litre de sang). Selon le tabloïd The Sun, Lloris avait passé sept heures en cellule, avant d'être libéré sous caution.



Le gardien de Tottenham devra donc payer une amende de 50.000 livres, soit près de 56.000 euros, et a vu son permis être suspendu pour 20 mois. Un écart de conduite qui n'a pas entaché son image, ni à Tottenham avec qui, il a rejoué trois jours plus tard (victoire 3-0 à Manchester United), ni en France.



Il s'était excusé publiquement fin août



Lloris, blessé, était de la fête dimanche dernier, au Stade de France pour célébrer le titre de champion du monde des Bleus avec leur public, après leur victoire contre les Pays-Bas (2-1). Il s'était également excusé publiquement auparavant.



«Je tiens à m'excuser de tout cœur auprès de ma famille, du club, de mes coéquipiers, du manager et de tous les supporteurs», avait-il déclaré dans un communiqué, diffusé par les Spurs.



Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, avait assuré fin août que l'incident ne changeait rien quant à l'opinion qu'il avait du joueur. «J'ai discuté avec lui, je ne vais pas en faire des tonnes. Il assume, il en est désolé. Et, il a fait ses excuses, tout en sachant bien que ça ne doit pas arriver, mais, c'est arrivé. Ça ne change en rien ce que je pense de lui et le Hugo Lloris qu'il a toujours été».



Le dossier Hugo Lloris semble désormais clos.

