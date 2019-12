Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Huit trucs pour réduire vos portions alimentaires Rédigé par leral.net le Mardi 17 Décembre 2019 à 14:40 commentaire(s)| Les problèmes de surpoids seraient dus en grande partie à la taille des portions alimentaires. Des astuces faciles permettent de les réduire.





C’est mathématique : mangez moins et vous perdrez du poids. C’est un fait que, au cours des 50 dernières années, notre taille a grossi proportionnellement aux portions qu’on nous sert au restaurant, ce qui constitue une menace pour notre santé. Voici quelques conseils qui vous permettront de réduire vos portions.



Attendez 10 minutes



C’est ce qu’il faut à l’organisme pour faire parvenir au cerveau le signal de satiété. Accordez-vous 10 minutes avant de vous servir une nouvelle portion de purée de pommes de terre ou de lasagne. Si, au bout de ce laps de temps, vous avez encore faim, prenez plutôt une seconde portion de légumes ou de salade.



Vous n’êtes pas tenue de tout manger



Nous sommes portés à manger tout ce qu’on met dans notre assiette, peu importe la quantité. Tenez-vous en plutôt à une portion raisonnable. Après tout, vaut mieux gaspiller un peu de nourriture que de se surcharger l’organisme.



Ne vous servez pas à même le contenant



Quand vous prenez des mets à emporter, servez-vous une portion dans une assiette et portez le sac ou la boîte à la cuisine. Asseyez-vous et prenez le temps d’apprécier votre repas.

Vous aimez les grosses portions? Optez alors pour des aliments sains.



Vous pouvez remplir votre assiette de légumes et de salade, ou prendre un gros bol de soupe à base de bouillon. Ces aliments contiennent beaucoup d’eau, mais peu de gras et de calories; vous pouvez donc en prendre une grosse portion sans problèmes.



Pensez petit



Utilisez une assiette de petites dimensions : vous y mettrez forcément moins de nourriture. En outre, quand vous commandez un repas, optez toujours pour le plus petit format d’un aliment très calorique, les pommes de terre par exemple.



Rangez les restes avant de manger



Ainsi, vous devrez y réfléchir à deux fois avant de vous servir de nouveau.



Optez pour les formats individuels



Achetez les aliments très caloriques, par exemple la crème glacée, en formats individuels. Confectionnez plusieurs petits gâteaux au lieu d’un unique gros.



Terminez le repas par un fruit



Si, à la fin du repas, vous avez encore faim, mangez une pomme, une orange ou une grosse portion de melon d’eau. Vous ajouterez ainsi du volume mais peu de calories.











Source: selection.ca



