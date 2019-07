Human Rights Watch ne lâche pas les maîtres coraniques

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Juillet 2019

L’Ong a rendu public son rapport hier et confirme ses accusations contre les maîtres coraniques qui maltraitent les talibés.



HRW a annoncé dans le document que 16 talibés ont été tués par leurs maîtres coraniques. Ces derniers, très remontés, avaient brandi une plainte mais aujourd'hui, allant plus loin, HRW demande des poursuites judiciaires contre ces maîtres coraniques.

