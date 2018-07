Hydraulique urbaine : 200 000 m3/j injectés depuis 2012, 100 milliards investis pour un approvisionnement correct en eau potable d’ici 2020

Lors de la cérémonie de la mise en oeuvre des ouvrages hydrauliques de Bayakh, dans le cadre du Programme Spécial d’Amélioration de l’Alimentation en eau de Dakar (PSDAK) ce matin le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, a révélé qu’avec plus de 200 000 m3/j ont été injectés depuis 2012 dans le réseau pour un investissement de plus de 100 milliards pour assurer un approvisionnement correct des populations en eau potable d’ici 2020.



« Vous l’aurez du reste constaté, pour l’hydraulique urbaine, c’est plus de 200 000 m3/j qui ont été injectés depuis 2012 dans le réseau pour un investissement de plus de 100 milliards pour assurer un approvisionnement correct des populations en eau potable d’ici 2020 », a rassuré le PM Boun Abdallah Dionne.

.

« Je puis déjà vous dire que l’usine de traitement de Keur Momar Sarr fonctionne à présent à plein régime (avec ses quatre pompes) depuis la fin des travaux de sécurisation de ses installations, intervenue le 20 juillet 2018. Je voudrais aussi rassurer les populations et leur dire que les contraintes en matière d’approvisionnement en eau sont en train d’être jugulées. », a-t-il ajouté.



Enfin, le Premier ministre a exhorté la Sénégalaise des Eaux à une prise en charge diligente des ouvrages structurants réalisés pour une amélioration sensible de la distribution de l’eau sur le réseau.

Leral.net