Hydrocarbures sur la plage de Thiaroye sur Mer: Un second test de la Sar annoncé

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Janvier 2020

Un deuxième test sera effectué pour voir définitivement si les hydrocarbures qui coulent sur la plage de Thiaroye sur mer viennent des pipelines de la Sar. En effet, le ministre de l’Environnement, lui-même, s’est rendu sur les lieux hier. Sur place, c'est lui qui a annoncé que le deuxième test de la Société africaine de raffinage (Sar) sera fait d'ici trois jours.



"La Direction de l'environnement avait demandé à la Sar de choisir un cabinet pour faire des prélèvements de l'eau de la mer et vérifier le niveau de contamination. D'autres tests sont en cours. Mais les actions qui sont prises vont dans le sens de préserver nos citoyens contre une éventuelle pollution’’, a annoncé Abdou Karim Sall.



Le ministre assure qu'ils vont suivre la situation de très près: "Il faut rester vigilant en sécurisant la zone et penser à décontaminer tout le sable qui, aujourd'hui, est souillé", ajoute t-il.

