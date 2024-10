Hygiène - Assainissement : A Touba, des opérations de saupoudrage seront lancées demain, jeudi

Selon l’APS qui relaie l’information, les opérations ciblent trois quartiers : Ndamatou, Keur Niang et Nguiranène. Ces opérations visent à lutter contre la prolifération des moustiques et autres vecteurs de maladies, précise le communiqué parvenu à l’agence.



A cet effet, la brigade spéciale d’hygiène de Touba invite les résidents de ces quartiers, à prendre toutes les précautions nécessaires. Elle leur demande notamment d’éviter de rester à l’extérieur et à fermer les fenêtres pendant la durée des opérations.



Elle leur recommande également de protéger les aliments, l’eau potable et les ustensiles de cuisine et de mettre les animaux domestiques à l’abri.