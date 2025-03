IBRAHIMA TITO TAMBA ET L’ENSEMBLE DU BUREAU FEDERAL DU PDS, GROSSISSENT LES RANGS DE PASTEF : Ousmane Sonko achève le parti de Me Wade dans le département de Bignona Rédigé par leral.net le Mardi 11 Mars 2025 à 18:48 | | 0 commentaire(s)|









Déplumé depuis l’entrée d’Ousmane Sonko en politique, le Parti démocratique sénégalais (Pds) se meurt de sa belle mort à Bignona. C’est le coordinateur de la fédération de ce vaste département aux 19 communes de la région de Ziguinchor et l’ensemble du bureau départemental qui ont démissionné du Pds pour renforcer davantage les forces de Pastef à Bignona.



Après six ans de collaboration politique avec le Pastef d’Ousmane Sonko, le coordonnateur de la fédération départementale du Pds de Bignona a officialisé son adhésion dans le parti d’Ousmane Sonko. « Nous militons ensemble dans le parti Pastef auprès de nos frères et sœurs patriotes de Bignona, pour un Sénégal souverain, juste et prospère dans une Afrique libre et réconciliée ». Ibrahima Tito Tamba est depuis 2019 un des collaborateurs du parti Pastef, même dans les moments où le Pds a décidé de soutenir l’ancienne majorité, le docteur en médecine est resté sur sa position de collaboration avec le Pastef. Et depuis la présidentielle de 2019 où le candidat du Pds a été écarté, il était le seul responsable départemental du Pds à décider en son temps de soutenir la candidature d’Ousmane Sonko. C’est finalement hier qu’il a pondu un communiqué signé par tous les secrétaires et responsables de jeunes du département de Bignona qu’ils ont acté leur départ du Pds pour grossir les rangs de Pastef. Il révèle d’abord ses discussions avec le président du Pastef pour finaliser les conditions d’adhésion. « Très chers frères et sœurs, durant la période de campagne électorale des législatives anticipées de 2024, j’ai eu l’honneur d’échanger très fraternellement avec le président Ousmane Sonko. Cet entretien m’a permis de lui faire part des motivations qui ont guidé notre soutien à la liste de Pastef. Au-delà de ce soutien, nous avons pris l’engagement de l’accompagner dans sa noble mission que le peuple sénégalais lui a confiée », a précisé Ibrahima Tito Tamba.

Toutefois, il rappelle que son compagnonnage avec le Pastef ne date pas d’hier. Il semble dire qu’ils étaient de tous les combats du Pastef dans le département de Bignona. « Depuis l’élection présidentielle de 2019, en passant par l’inter-coalition Wallu-Yewwi de 2022, jusqu’à l’élection présidentielle de 2024, la fédération départementale du Pds de Bignona a toujours soutenu le Pastef. Cette alliance naturelle témoigne notre vision commune et notre désir de bâtir un Sénégal nouveau ». Une posture qu’aucune autre fédération du parti n’avait adoptée par le passé pour se consacrer et officialiser son compagnonnage avec Ousmane Sonko. Il justifie leur départ. « Il fallait faire un choix ; être du côté du peuple ou être du côté du parti. Malheureusement, notre parti a quitté le peuple pour ses propres intérêts. Dès lors, j’ai décidé librement de quitter le parti pour le peuple sénégalais », précise Tito Tamba.

Cette décision a induit sa démission de toutes les instances du Pds au niveau local et national. Et pourtant, il a été reconduit au poste en 2024. Mais d’après ses propos, ce choix est motivé par la volonté d’être avec le peuple et contrairement à son ex parti qui aurait d’autres convictions contraires aux aspirations du peuple. « Les raisons qui m’ont poussé à quitter le Pds sont multiples, mais essentiellement liées aux divergences politiques profondes entre les choix du parti et les aspirations du peuple sénégalais », laisse-t-il entendre et de manifester sa gratitude aux militants du parti dans le département de Bignona. « Vous l’avez encore une fois démontré lors des renouvellements des instances de 2024, en me proposant à l’unanimité au poste de secrétaire général de la fédération départementale de Bignona. Je vous en serai éternellement reconnaissant » dit-il.

Ibrahima Tito Tamba a ainsi dégarni le bureau fédéral du Pds qu’il a emporté dans ses baluchons pour devenir « Patriotes » se départant ainsi du manteau longtemps enfilé de wadiste ou de libéral.



