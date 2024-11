IBS - Coca-Cola: la promotion des talents et l’épanouissement communautaire en bandoulière Rédigé par leral.net le Samedi 30 Novembre 2024 à 01:04 | | 0 commentaire(s)|

L’Industrie des Boissons du Sénégal (IBS) a paraphé officiellement un partenariat stratégique avec des clubs de football sénégalais. Un accord qui s’inscrit dans notre engagement à soutenir le sport national ainsi que le développement du football local.







L'Industrie des Boissons du Sénégal (IBS) a réaffirmé son soutien au développement du football sénégalais en signant des partenariats avec des clubs comme l’AS Pikine, ASC Jaraaf et Guédiawaye FC pour ainsi renfoncer et promouvoir les talents locaux sans oublier l’accompagner de ces clubs dans leurs projets sportifs et communautaires.







IBS intègre ce partenariat dans une démarche de responsabilité sociétale (RSE), avec des initiatives concrètes telles que : Des nettoyages de sites publics pour sensibiliser à l’environnement, des collaborations inclusives, notamment avec des partenaires, pour encourager le sport pour tous, des ateliers éducatifs pour transmettre des valeurs de discipline, d’unité et de respect aux jeunes générations.

Source : https://www.dakaractu.com/IBS-Coca-Cola-la-promoti...

