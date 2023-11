IBS s'engage au côté de l'association Spécial Olympics pour soutenir les personnes en situation de déficience intellectuelle.

IBS vient d’apporter un soutien financier à l'association Special Olympics Sénégal. Ce don vise à appuyer les efforts de Special Olympics dans la recherche de stratégies adaptées en matière de soins, d'apprentissage et de soutien, œuvrant ainsi à faciliter l'inclusion de ces personnes touchées par cet handicap.



Un symposium international sur la déficience intellectuelle prévu les 6 et 7 décembre 2023 sera organisé au King Fahd Palace Hotel. Nous croyons fermement que cette réflexion, menée en collaboration avec des acteurs engagés, peut générer des solutions novatrices et des partenariats stratégiques favorisant l'inclusion de cette population en difficulté."

