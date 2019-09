Accueil Envoyer Partager sur facebook IFTM Top Resa : nouveaux villages, nouveaux services et nouveaux parcours Rédigé par Mame Diarra FALL le 12 Septembre 2019 à 14:42

C’est dans le hall 1, « plus agréable et plus lumineux », que se déroule du 1er au 4 octobre à Paris expo, porte de Versailles, la 41ème édition d’IFTM Top Resa. Avec quelque 35 000 visiteurs attendus, Frédéric Lorin, directeur du salon, déploie de nouveaux services afin de « permettre à tous les acteurs du marché de profiter au maximum des opportunités qu’offre le salon ».









« C’est l’endroit où il faut être. Le seul où l’on rencontre à la fois ses fournisseurs et ses clients ». Le propos est signé Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du Voyage mais aussi président d’honneur d’IFTM Top Resa. Un propos appuyé bien entendu par Frédéric Lorin qui se dit « serein » pour cette édition dans « un contexte propice aux affaires ».







Déjà mise à l’honneur l’an dernier, l’Indonésie sera une nouvelle fois la tête d’affiche du salon. Côté destinations, environ 200 exposeront. « Comme chaque année, il y a des entrants et des sortants » constate Frédéric Lorin qui relève les absences du Mexique ou de la Turquie.







Villages thématiques et parcours





Trois nouveaux villages voient le jour cette année. Sur 100 m2, au cœur de la Tech Zone, le Village Innovation by Advanced Tourism est « dédié aux nouvelles technologies et à la digitalisation de l’industrie du voyage. Pas moins de 10 solutions et produits innovants seront présentés. Les autocaristes sont également à l’honneur avec un village spécifique en partenariat avec la FNTV. 12 exposants disposeront de desks individuels de 3 m2 répartis autour d’un îlot central. Des autocars en exposition enrichiront cet espace. Première édition également pour le Village du tourisme médical. 4 exposants sont pour l’instant inscrits et 3 conférences sont au programme. « Nous allons prendre le pouls de cette industrie. Nous verrons bien » concède un brin fataliste Frédéric Lorin. Et puis, grande nouveauté, 11 parcours de visite (Bien-être & santé ; Business travel ; Culture et patrimoine ; Gastronomie & œnologie ; Innovation ; Insolite & inédit ; Luxe ; Mice ; Sport & aventure ; Tourisme durable ; Voyage en groupe) ont été définis. « L’objectif est d’amener les visiteurs au plus près des exposants » explique le directeur du salon. Concrètement, chaque parcours répertorie les exposants correspondant à une thématique précise et les localise sur le salon. Ils sont identifiables par un pictogramme et une couleur spécifiques. A ce jour, plus de 2 100 personnes se sont inscrites sur l’un des parcours.







Soirées, conférences et évènements





En matière de business travel, la grande nouveauté est l’avènement du Grand Prix Marco Polo. Organisé en collaboration avec le think tank Marco Polo, ce Grand Prix récompense les entreprises les plus avancées en termes de RSE (Responsabilité sociétale des entreprises). Chaque professionnel peut proposer une candidature dans un des 5 secteurs suivants : compagnies aériennes, loueurs de voitures, hôtellerie, compagnies ferroviaires avec un prix spécial hors compétition : Entreprise Corpo. La remise du prix aura lieu sur le Club Affaires, en clôture des Journées Internationales du Voyage d’Affaires, le jeudi 3 octobre. Autre initiative, la Business Travel Night en partenariat avec l’AFTM qui se tiendra le mercredi 2 octobre jusqu’à 1 heure du matin au pavillon d’Armenonville (Paris 16ème). Quelque 800 invités sont attendus.







Autre nouveauté de taille, les conférences seront traduites en français/anglais dans les salles Arena (sponsorisé par Uber For Busines) et Agora (sponsorisé par Sabre). « Une excellente nouvelle pour nos 19% de visiteurs anglophones » souligne Frédéric Lorin.







IFTM Top Resa met également en place les « CEO Talks », des rendez-vous quotidiens où des grands patrons de l’industrie du tourisme viendront s’exprimer durant une demi-heure. Dans la salle Arena, Anne Rigail, Directrice générale d’Air France prendra la parole le mardi de 12h00 à 12h30. Le mercredi, ce sera au tour de Nicolas Brusson, Co-fondateur et Directeur Général de BlaBlaCar, et Gianni Onorato, Président Directeur Général de MSC Croisières le jeudi.







De nouveaux outils numériques





Mobilité oblige, l’interactivité est également une des préoccupations des organisateurs d’IFTM Top Resa. Une nouvelle application – IFTM App – permet de préparer son salon et d’accéder à une multitude de fonctionnalités, d’informations et de services personnalisés. En outre, un chatbot baptisé Fred sera disponible 24h00/24h00. Près de 500 questions/réponses ont été pré-enregistrés permettant de répondre aux problématiques les plus courantes des visiteurs et des exposants.







Concernant les horaires, IFTM Top Resa ouvrira ses portes de 10h00 à 19h00, à l’exception du vendredi où le salon clôturera à 16 heures. IFTM Top Resa 2020 se tiendra quant à lui du 22 au 25 septembre dans le hall 7.



Par David Savary http://www.quotidiendutourisme.com . / Repris par Fatou Binetou Mbacké Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Les 5 nouveautés de l’IFTM-Top Resa 50 morts en RDC dans une catastrophe ferroviaire