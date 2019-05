IGE : pourquoi la nomination de Cheikh Awa Balla Fall crée le malaise On en sait un peu plus sur les raisons du malaise après la nomination de Cheikh Awa Balla Fall, Directeur de l’Ena, à l’IGE. En effet, révèle "Libération", ce dernier avait passé le concours, par exemple, en même temps que Birima Managara, ancien ministre du Budget, qui avait réussi magistralement, alors que lui avait échoué. Le voilà, toutefois, qui intègre la prestigieuse institution à la faveur d’un décret présidentiel.

Vendredi 10 Mai 2019

De plus, note le journal, les nominations tous azimuts semblent désormais être la règle dans ce corps d’élite. Le journal souligne de l’ancien gouverneur de Dakar, Mouhamed Fall, a été nommé également par décret et avant lui, Babou Ngom, Couty Fall, entre autres.

