IL A FALLU 2804 JOURS POUR CHANGER RADICALEMENT ET AMÉLIORER 52 ANS D’HISTOIRE DE CE PAYS. Par l’évolution, il n’est point difficile de faire témoigner ceux qui ont résisté !



Oh que oui, seul le temps dit vrai. La marche vers l’émergence de notre pays est, sans conteste, plus que palpable et devient facile à démontrer dans tous les domaines d’interpellation de notre cher homonyme, Moukhamed Fall, journaliste expert internationale en communication dont l’article ne porte point sur un sujet de communication, mais nous éclaire sur son positionnement politique. Il aurait pu nous épargner de cette qualification et nous informer sur son appartenance politique car son pamphlet est purement partisan.

Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Octobre 2019 à 23:10 | | 0 commentaire(s)|

Cela étant dit, il convient également de rappeler à notre cher Expert International, encagoulé politique que le programme liggueyal ellek est conçu pour survivre à son concepteur. Cela est inédit car jamais dans l’histoire de ce pays il n’a été pensé, conçu et mis en œuvre un Plan contenant des solutions aussi pertinentes pour non seulement rendre la vie des populations meilleure, mais aussi leur permettre d’impulser une possibilité de concourir à des niveaux impensés, par le passé, d’existence sociale, économique, diplomatique et culturelle, de l’écosystème internationale; ceci sur la base d’une vision de trois générations (2014-2035).



Cette vision de Son Excellence le Président Macky SALL va donc assurément au-delà des 1400 jours, pour ces esprits adeptes de l’évènement qui ne comprennent pas que le devoir de l’Homme d’Etat est de travailler pour sa génération et pour les générations futures ! Le Président de la République et son gouvernement restent dans le temps de l’action.

Son engagement sacerdotal appelle à se mobiliser autour de stratégies visant à mener, chacun dans son domaine de compétence, de la manière la plus accomplie, afin de traduire sa volonté de faire émerger le Sénégal.

Travaillez donc à poursuivre la polémique pendant que Macky SALL, lui, continu de développer le pays.

Il a fallu 2804 jours pour changer radicalement et améliorer 52 ans d’histoire de ce pays!

Je ne vais pas vous dresser ici le bilan 2012-2019 car les sénégalais l’ont positivement sanctionné renouvelant un bail de 5 ans avec celui qui travaille pour les générations futures. Vous êtes Expert, donc vous pouvez aisément dresser la chaîne de résultats du projet politique en cours (réalisations- résultats- effets). Pour un expert, c’est un jeu d’enfant, non/* ?



De 2012 à 2019 les résultats du PSE ont fait, doubler les productions agricoles du passé, tripler les productions horticoles, que nous tendons à densifier notre industrialisation. Au même moment les importations des produits alimentaires ont considérablement baissé malgré une démographie en hausse et donc une demande grandissante. Les inflations sont presque dominées (allez demander à la ménagère), les conditions de mobilité des populations, des services et des biens se sont bonifiées avec des options multimodales dans tous les axes et vers toutes les zones économiques. La diplomatie et la démocratie sénégalaise ont redoré leur blason, ce qui s’est traduit par de nombreuses distinctions notamment la dernière étant celle faite par le témoignage de Madame Bachelet, Haute commissaire des droits de l’homme des Nations Unis. Le PUDC est un bijou dont je ne vais pas verser dans la répétition avec des compliments. Le secteur privé et les jeunes ont de réels facilités avec l’accompagnement des jeunes porteur de projet par la DER et les financements de l’économie sociales et solidaire ainsi que les plans de formations professionnelles.

Rappelons que toutes ces réalisations se comptabilisent à l’actif du PAP I du PSE, un projet établi sur 20 ans et déroulé par des hommes forts, unis autour d’un seul idéal, celui d’améliorer la vie de gens comme vous et moi. Malgré son bilan jusque-là élogieux nous n’avons toujours pas atteint la vitesse indiquée par le Génie concepteur du projet qui nous propose :

5 initiatives majeurs le PSE jeunes 2035, l’économie sociale et solidaire, les sociétés numériques, le PSE vert ou la reforestation durable du territoire national, le PSE cap sur l’industrialisation

3 nouveaux programmes sectoriels à l’échelle nationale que sont le programme zero bidonville, le programme zéro déchet et le programme villes créative ;

5 accès universels notamment l’accès à l’eau, l’électricité, les service sociaux de base, des services de mobilité collective et des services sportifs et culturels ;

Le PSE se traduit facilement si vous suivez la logique séquentielle de son concepteur, qui l’a scindé en PAP, qui sont des priorités d’actions à mener dans une période de 5 ans. Nous en sommes aujourd’hui à la phase deux qui, semble-t-il nous vaudra encore plus de satisfaction.

Peut être que c’est nous qui sommes en retard jusque dans la perception quotidienne de l’évolution de nos conditions e vie ou sommes-nous juste aveuglés par la volonté de critiquer ?

L’environnement de dialogue et de l’apaisement social dans lequel nous vivons est de la volonté exclusive et manifeste du président Macky Sall. Nous n’accepterons pas que d’autres fassent une analyse superficielle et à la limite dérisoire de ses apports en terme dialogue et démocratie.

Il a invité malgré qu’il soit confortablement élu avec un vrai programme toutes les classes sociales à participer à la construction de notre pays. Cet appel mérite des réponses conjuguées pour faciliter à atteindre les objectifs déclinés plutôt que de verser dans un débat stérile sur des questions de mandat, de nomination ou de renvois de personnel de l’état.

Je vous exhorte camarade à bien vous ressaisir, à bien vous tenir prêt pour qu’au final vous puissiez vous glorifier d’avoir participé à l’écriture de cette page de l’histoire, si non c’est avec regret et désolation que vous vous contraindrez à la raconter.

Le Sénégal a aujourd’hui la chance de vivre avec à sa tête un Président conscient de son devoir vis-à-vis des populations, un président qui a déjà marqué l’histoire, un président qui par le temps restera à jamais, celui qui a osé prévoir.



Mamadou Fall (momo)

APR Mermoz/Sacré cœur



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos