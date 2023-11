IL VOLE LES BIJOUX EN OR DE SA MÈRE, D'UNE VALEUR DE 30 MILLIONS FCFA : Modou Babou échappe à la prison, son receleur encourt 6 mois ferme Rédigé par leral.net le Mardi 7 Novembre 2023 à 16:15 | | 0 commentaire(s)|





Élève en classe de terminale, Modou Babou a subtilisé les bijoux en or de sa mère que celle-ci a estimé à 30.000.000 F Cfa. Ce garçon qui dit avoir fait des dons avec cet argent, a échappé à la prison, contrairement au présumé receleur Massamba Dieng qui risque 6 mois de prison ferme devant le tribunal d'instance de Dakar où il a été jugé hier.



Pendant longtemps, la dame Sagar Diagne cohabitait avec son voleur sans savoir que c'était son propre fils, Modou Babou. Celui-ci a réussi, tout au long d'une année, à dévaliser tous ses bijoux en or, estimés à 30 millions F Cfa. Le pot aux roses a été découvert lorsque la pauvre mère de famille recherchait chez elle une somme d'argent qui avait disparu. Modou Babou s'est confessé à sa mère, en lui révélant qu'il était son voleur.



La petite histoire

La dame Sagar Diagne, née en Côte d’Ivoire est définitivement rentrée au Sénégal à cause de la crise. Mais quand son époux a préféré repartir en Côte d’Ivoire, la laissant seule avec ses enfants, elle décida de tout mettre de côté pour eux.

C'est à cet effet qu'elle a investi dans l'or afin que ses bambins ne manquent de rien. Hélas, son investissement durant toutes ces années s’est évaporé. Car, l'un de ses rejetons a vidé la valise où elle a gardé une partie de son patrimoine. L'enquête qui a été diligentée a révélé que Modou Babou revendait à vil prix les bijoux volés de sa mère au bijoutier Massamba Dieng.

Une plainte initiée, ce dernier a été le seul qui a été déféré devant le parquet pour des faits de recel, contrairement à Modou Babou qui est resté libre comme le vent. A la barre du tribunal d'instance de Dakar où il a été jugé hier, Massamba Dieng a réfuté l'infraction de recel qui lui est imputé.

Les aveux du receleur présumé

Ce père de famille a déclaré que le fils de la plaignante est venu à son atelier 5 fois. "La première fois, c'était des boucles d’oreille d’une valeur de 700.000 F Cfa qu’il m’a cédées à 100.000 F Cfa. C'est à cette occasion qu'il m’a demandé si les bijoux sont en or. La troisième fois, il a apporté des boucles d’oreille qui n’étaient pas de l’or. Puis la quatrième fois, il s'est présenté avec des bracelets que j’ai achetés à 500.000 F Cfa alors qu'ils sont d’une valeur de 1 million F Cfa. J’ignorais que les bijoux avaient une origine illicite. J'avoue que je les ai tous vendus", renseigne-t-il.

L'élève âgé de 18 ans, Modou Babou, a reconnu avoir subtilisé à cinq reprises l'or de sa mère. D'après lui toujours, c'est depuis l’année dernière qu'il a commencé à voler à sa mère. Et sur le mobile de son acte, il explique : "j’ai dépensé cet argent en faisant des dons. La première fois que je suis parti chez le bijoutier, je ne lui ai pas dit que j’ai volé les bijoux. Mais la seconde fois, je lui ai dit que ma sœur est malade et m’a mère m’a envoyé vendre les bijoux. Enfin pour la troisième fois, je lui ai dit que ma mère est décédée", a-t-il relaté.

Sagar Diagne déçue

Sa mère Sagar Diagne, déçue par les actes posés par son fils, souligne : "quand j’ai globalisé les bijoux en or et les bijoux en argent, le montant s’élevait à 30 millions F Cfa. Je ne me suis jamais rendu compte des vols. Les vols se sont étalés sur une période de 1 an. Je n’aurais jamais imaginé qu’il allait voler mes biens. Mes enfants sont mes amis, j’ai confiance en eux. Ces bijoux je ne les portais plus. C’était un investissement pour leur avenir. Et l’argent destiné à sa préinscription avait disparu. Mais j’ai retrouvé cette somme. Mon fils fait la terminale. Mais depuis la seconde j’avais entamé les démarches pour sa préinscription. Je suis surprise par son acte car je les ai bien éduqués".

L’avocat invoque le non dépôt d’une plainte pour tirer le gosse d’affaire

Avocat de la partie civile, Me Ibrahima Mbengue, pour sauver Modou Babou de prison, a plaidé les dispositions de l’article 365 du code pénal, puisque sa mère n'a pas porté plainte contre lui. Mais pour ce qui est du présumé receleur Massamba Dieng, le conseil a relevé que le vil prix et la mauvaise foi sont établis à son encontre. Ce qui fait qu'il lui a réclamé des dommages et intérêts d'un montant de 30.000.000 F Cfa. Le procureur a suivi Me Ibrahima Mbengue dans sa plaidoirie, en réclamant l’extinction de l’action publique en ce qui concerne Modou Babou.

S'agissant de Massamba Dieng, le maître des poursuites a requis 1 an de prison dont 6 mois ferme, après avoir confié que les faits sont constants à son endroit. Pour la défense assurée par Me Babacar Mbaye, on ne peut plus caractériser le vol, ni parler de recel puisque la dame n’a jamais porté plainte. Soulignant ainsi que son client s'est trompé, Me Mbaye a demandé au tribunal de lui tendre la perche. Sur les intérêts civils rien ne prouve selon lui le montant avancé par la dame. Ce, avant de solliciter qu'ils soient ramenés à leur juste proportion. Délibéré au 9 novembre prochain.



Fatou D. DIONE











