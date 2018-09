IMAGES - Cérémonie de levée des couleurs avec la Marine nationale, au Ministère de la Pêche à Diamniadio

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Septembre 2018 à 17:11

Tous les mercredis, à 8 h, le Ministre Oumar Gueye préside la traditionnelle cérémonie de levée des couleurs en présence de tout le personnel, au Ministère de la Pêche et de l’Economie maritime à Diamniadio. Le Contre-amiral Momar Diagne, Chef d'Etat-major de la Marine nationale, le Capitaine de Vaisseau Mamadou Ndiaye, Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection (DPSP) et deux autres personnalités de la Marine nationale sont venus y assister.



Après la levée des couleurs, le Ministre Oumar Guèye et les responsables de Marine nationale ont fait le point sur la sécurité en mer et sur les équipements de géolocalisation remis, récemment aux pêcheurs artisanaux.



Il s’agit d’un outil de géolocalisation insubmersible, doté d’une autonomie de vingt jours et permettant une meilleure localisation des pêcheurs en mer et, une plus grande efficacité dans les interventions d’urgence.



Le Contre-amiral, Momar Diagne, Chef d’Etat-major de la Marine nationale, a saisi cette occasion pour remettre un insigne de la marine au Ministre Oumar Gueye.















