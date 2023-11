[ IMAGES ] Open Press Modou Lô : Quand la star, roi des arènes, fait son show et que les amateurs s'en servent Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Novembre 2023 à 01:35 | | 0 commentaire(s)|

Le roi des arènes Modou Lo, par ailleurs adversaire d'Ama Baldé fils de Falaye Baldé, a réussi son Open Presse, dans le cadre de la préparation de son combat de ce dimanche 5. Aujourd’hui, le stade municipal des Parcelles Assainies a accueilli beaucoup de personnes venues par curiosité pour constater l’état de forme et d'esprit de leur lutteur. « Xaragne Lo, Xaragne Lô!!! ….", n'ont-ils cessé de scander, pour boos¹ter leur champion et le mettre enf confiance. Ces derniers semblent toutefois rassurés sur l'état de forme de leur tchampion. Malgré son arrivée un peu tardive, Modou Lo et son staff ont su maintenir la bonne organisation qui règne depuis le début. Malgré l’immensité de la foule, rien de désobligeant n'a été observé. Devant son batteur et sa griotte Mbayang Loum, mais aussi ses amis lutteurs tels Talfa Franc, Modou Lo s’est montré déterminé à garder sa couronne. Sa séance photo a beaucoup plu à ses fans...









































