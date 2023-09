INDICES DES PRIX DE PRODUCTION DE SERVICES : Une palette diversifiée dans les prix services

Les prix de production des services d’hébergement et de restauration ; et des prix de production des services spécialisés, scientifiques et techniques ont respectivement progressé de 0,6% et 0,2% au deuxième trimestre 2023. Par contre, les prix de production des services de soutien et de bureau et les prix de production des services de transport et d’entreposage sont restés stables durant la période sous revue.







Les prix de production des services d’hébergement et de restauration ont progressé de 0,6% au deuxième trimestre 2023, comparés à ceux du trimestre précédent. Cette augmentation est imputable au renchérissement simultané des services de restauration (+1,7%) et d’hébergement (+0,2%). En référence à ceux du deuxième trimestre 2022, les prix de production des services d’hébergement et de restauration ont également crû de 6,6%. En cumul, sur le premier semestre 2023, ils se relevés de 6,4%. S’agissant des prix de production des services spécialisés, scientifiques et techniques, ils se sont relevés de 0,2% au deuxième trimestre 2023, sous l’effet de la hausse des prix des services comptables (+0,9%) et d’architectures et d’ingénieries (+0,2%). Toutefois, il est noté une baisse des prix de production des services publicitaires (-0,1%) et une stabilité des prix des services juridiques et d’étude de marché et de sondage. Comparés à ceux du deuxième trimestre 2022, les prix de production des services spécialisés, scientifiques et techniques se sont également relevés (+0,1%). En cumul sur le premier semestre de 2023, ils sont restés stables, comparativement à la période correspondante de 2022. Comparativement au trimestre précédent, les prix de production des services immobiliers ont connu une baisse (-0,5%) au deuxième trimestre 2023. Cette évolution est en relation avec la régression des prix de production des services de location immobilière et activité sur biens propres (-0,5%). En variation annuelle, ils se sont, en revanche, accrus de 2,1%. En cumul, sur les deux premiers trimestres de 2023, ils ont augmenté de 2,4%.



Pas de variation pour les prix des services de bureau …



Les prix de production des services de soutien et de bureau n’ont pas connu de variation entre le premier et le deuxième trimestre 2023. Cette situation est liée à la stabilité des prix de production des différentes sous branches. En référence à ceux du deuxième trimestre de 2022, les prix des services de soutien et de bureau ont, en revanche, diminué de 0,2%. De même, en cumul sur les deux premiers trimestres de 2023, ils se sont repliés de 0,2%. Les prix de production des services de transport et d’entreposage sont restés stables au deuxième trimestre 2023, comparativement à ceux du trimestre précédent. Cette constance est liée à la fixité́ des prix dans la totalité́ des sous branches hormis ceux des services de transport maritime et côtier qui ont régressé́ de 0,4% et ceux des services de transport aérien de passagers qui ont augmenté de 0,3% sur la période sous revue. En référence à ceux du deuxième trimestre de 2022 les prix de production des services de transport et d’entreposage ont, en revanche, progressé de 0,1%. De même, en cumul sur les deux premiers trimestres de 2023, ils se sont relevés de 0,1% relativement à leurs niveaux à la période correspondante de 2022



M. CISS







BOOM



Hausse de 1,2% des prix à la production industrielle



L’activité industrielle est marquée, en juillet 2023, par une augmentation de 1,2% des prix de la production industrielle hors égrenage de coton, comparativement à ceux du mois précédent. Cette évolution est en relation, avec le relèvement des prix des produits manufacturés (+2,2%). Par ailleurs, une stabilité des prix des produits des industries environnementales, ainsi que de l'électricité́, eau et gaz, est notée sur la période sous revue. En variation annuelle, les prix de la production industrielle hors égrenage de coton ont baissé de 4,0% en juillet 2023, sous l’effet de réduction des prix des produits manufacturiers (-4,4%) et extractifs (-4,6%). Sur les sept premiers mois de 2023, les prix de production industrielle se sont repliés de 0,7% comparativement à leurs niveaux à la période correspondante de 2022. S’agissant de l’égrenage de coton, les prix sont restés constants en variation mensuelle. En revanche, ils ont diminué respectivement de 19,5% et de 2,4% en variation annuelle et en cumul sur les sept premiers mois de 2023.









Source : https://www.jotaay.net/INDICES-DES-PRIX-DE-PRODUCT...