INEFFICACITE DEVANT LES BUTS, CRITIQUES... : Nicolas Jackson brise le silence sur sa première saison à Chelsea

L’attaquant de Chelsea, Nicolas Jackson, a fait le bilan de sa première saison à Stamford Bridge, reconnaissant ses difficultés à être décisif en Premier League.



Dans une interview sincère avec Sky Sports, le joueur sénégalais a admis qu’il n’avait pas atteint les objectifs qu’il s’était fixés, malgré les opportunités qu’il a eues. Au cours de ses huit derniers matchs, toutes compétitions confondues, Jackson a marqué un seul but et délivré deux passes décisives, son unique but ayant été inscrit lors d’une victoire éclatante 6-0 contre Everton.

Bien qu’il ait eu plusieurs occasions, transformer ces opportunités en buts a représenté un véritable défi pour l’attaquant de 22 ans, qui a conclu la saison avec un total de 10 buts en Premier League. Cette performance est en deçà des attentes qu’il avait pour lui-même.

« Je pense que j’aurais dû convertir plus les occasions que j’ai eues. C’est correct, mais loin de ce que j’espérais en rejoignant le club. L’objectif était de jouer la Ligue des champions la prochaine saison. Tout a une raison d’être, et nous viserons à nous battre l’année prochaine. Même si j’avais marqué 10 ou 15 buts, l’essentiel est que l’équipe performe au mieux et que les supporters soient contents. Les buts suivront », a-t-il expliqué à Sky Sports.

Nicolas Jackson a également souligné son engagement à s’améliorer quotidiennement pour mieux servir l’équipe. « Je travaille à me créer davantage d’opportunités et à marquer plus. J’espère que les choses iront mieux l’année prochaine », a-t-il ajouté.

Arrivé à Chelsea l’été dernier en provenance de Villarreal pour 36 millions d’euros, correspondant à sa clause de libération, Jackson avait impressionné lors de sa dernière saison complète en Espagne, marquant 13 buts et réalisant 5 passes décisives en 38 matchs. Cependant, sa transition vers le football anglais a été difficile, et il n’a pas encore montré le niveau qui était le sien à Villarreal.

Sa carrière internationale a également été compliquée. Sélectionné pour la première fois en équipe du Sénégal en septembre 2022, il a participé à la Coupe du monde 2022, mais n’a toujours pas ouvert son compteur buts malgré 14 sélections. Cela ne diminue en rien les espoirs placés en lui, tant en club qu’en sélection, comme pilier de la future génération des Lions de la Teranga. Avec du temps et de la persévérance, Nicolas Jackson a encore une marge importante de progression, tant en club qu’en sélection.



*-*-*-*-*-*-*-*-*-*



BREVES





« Bouna Sarr au Bayern Munich la saison prochaine ? On verra bien », confie Touty Mendy agent du défenseur sénégalais



À l’approche de la fin de saison, l’avenir de Bouna Sarr, défenseur sénégalais du Bayern Munich, reste enveloppé d’incertitude. Son agent, Touty Mendy, a partagé des réflexions exclusives avec Africa Foot United, laissant entrevoir les diverses possibilités qui s’ouvrent pour son protégé. Bouna Sarr vit une saison compliquée avec le Bayern Munich avec pratiquement moins d’une dizaine de matchs au compteur. Alors que son contrat arrive à expiration à l’issue de l’exercice en cours, l’ex joueur marseillais est dans l’incertitude quant à une non-prolongation probable de son contrat, comme l’a confié Touty Mendy au micro de Africafootunited. « Il est en fin de contrat en fin saison. Il ne s’est pas blessé au meilleur moment, même s’il n’y a pas de meilleurs moments. Bouna Sarr n’a pas eu vraiment de chance, puisque dès qu’il est arrivé au Bayern Munich, il a traîné cette blessure qui l’a pénalisé et qu’il l’a ralenti dans beaucoup de choses. Quand on est dans un grand club comme le Bayern et quand on prend du retard, ça devient plus compliqué, parce qu’il y a beaucoup de grands joueurs et beaucoup de concurrence. La suite, on verra ce qui se passe à la fin de la saison. Si l’aventure doit s’arrêter à cette étape, alors ça aura été une belle aventure. Nous, on va préparer la suite de la meilleure façon possible », a-t-il déclaré.



Rumeur Mercato : Galatasaray en pince pour Lamine Camara ?



Cela ne surprendra personne. Lamine Camara, véritable étoile montante du football sénégalais, attise les convoitises de plusieurs grands clubs européens. Scruté de près par certaines écuries anglaises et italiennes, le prometteur milieu de terrain messin a la cote et semble destiné à un départ cet été. Plus encore, si le club grenat venait à être relégué en Ligue 2 à l’issue de la saison. Plusieurs médias turcs révèlent l’intérêt de Galatasaray, actuel champion de Süper Lig, du joueur de 20 ans. Les dirigeants du club originaire d’Istanbul auraient même entamé des pourparlers avec son entourage, selon ces mêmes sources. Alors, info ou intox ? Peu importe, Lamine Camara est promis à un avenir radieux dans la lignée de ses prédécesseurs… bien loin du FC Metz.



Pape Daouda Diong signe à Strasbourg



Le Racing Club de Strasbourg accueille une nouvelle étoile montante en la présence de Pape Daouda Diong, un jeune milieu de terrain sénégalais de 17 ans. Issu de l’académie Darou Salam, Pape Daouda Diong a été repéré pour son potentiel lors du championnat du monde U17 en Indonésie et après un essai concluant en février avec le club partenaire de Chelsea. Pape Daouda Diong, qui a fait une apparition remarquée au Stade de la Meinau, a signé un contrat de cinq ans avec Strasbourg. Malgré l’intérêt de plusieurs clubs européens, c’est en Alsace que Pape Daouda Diong tentera de faire valoir son talent et de s’établir comme un joueur clé pour les années à venir.



